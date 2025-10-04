Contreras en la final del Mundial Junior

Contreras en la final del Mundial JuniorEl misionero Santino Contreras fue clave para que la selección argentina masculina de pádel asegurara su lugar en la final del FIP Junior World Cup Costa Daurada Reus 2025.
Junto a Agustina Silva, «Santi» se impuso en la categoría Sub-16 y selló la clasificación del equipo nacional masculino tras superar a Francia por 2-1 en las semifinales.
Argentina comenzó con ventaja en la categoría Sub-14, con el triunfo de Juan Tomás Ciccioli y Joaco Medina por 6-3 6-1 ante Gabriel Bessiere y Sacha Huard De La Marre.

La victoria de Contreras y Silva en Sub-16 por 6-3 y 6-0 aseguró el pase a la final, mientras que en sub 18 Francia sumó el punto de honor tras vencer a Antonio Graupera y Naim Díaz por un doble 6-4

En la final, Argentina enfrentará hoy a la vigente campeona España, selección que derrotó a Brasil por 3-0. Brasil y Francia disputarán el partido por el tercer puesto del torneo.

En la rama femenina, Argentina no pudo con Portugal en la semi y ahora irá por el tercer puesto ante su par de Brasil. La definición será entre los portuguesas y España.

