Contreras fue subcampeón del mundo

Finalmente la selección argentina no pudo con España y cayó en la final del FIP Junior World Cup Costa Daurada Reus 2025. La Albiceleste contó con la participación del misionero Santino Contreras, quien a pesar de aportar un triunfo en su partido, no fue suficiente para evitar la caída 2-1 en el acumulado.
Junto a Agustín Silva, Santi se impuso en la categoría sub 16 por 2-1 con un marcador de 6-4, 3-6 y 6-1 sobre la dupla española integrada por Leonardo Fuertes García Rubio.
Pero a pesar de lograr la igualdad provisoria, finalmente el local logró imponerse gracias a los triunfos sobre Juan Tomás Ciccioli y Joaco Medina en la sub 14 y Antonio Graupera y Naim Díaz en la sub 18.
Así las cosas, España se llevó el Mundial Junior, Argentina cerró en la segunda posición y, como tercera, finalizó la selección de Francia, que remontó una enorme serie a su par de Brasil..
En la rama femenina, en tanto, Argentina logró el tercer puesto después de superar a su par de Brasil por 2-1.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes