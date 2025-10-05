Juegos Evita: Despedida con bronce en handball y 58 preseas

Los Juegos Nacionales Evita llegaron ayer a su fin en Mar del Plata después de una semana agitada y la delegación misionera obtuvo excelentes resultados con un total de 58 medallas en el acumulado -resta que el número se confirme por la organización-, teniendo en cuenta los deportes convencionales y adaptados.
Ya el viernes la delegación participó de la ceremonia de clausura, con la presencia de los abanderados Gabriel Nering (atletismo adaptado) y Nicole Ortellado (handball de playa), y de Simón, la mascota del deporte misionero. Pero faltaba media jornada de actividad en el que se logró sumar la última presea antes de subirse a los micros para emprender la vuelta.
Se trata del handball que se colgó la medalla de bronce después de vencer a Neuquén (15-14 / 15-8) en el partido por el tercer puesto. Es el segundo año consecutivo que el equipo de Aemo Oberá Handball, que dirige el entrenador Angelito Dalmau, logró subirse al podio en esta competencia.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes