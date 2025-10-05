Clausura: El Tren del Oeste goleó y sigue en la cima en soledad

La Picada tuvo una gran tarde en su cancha en Villa Cabello, goleó en el inicio de la 3° fecha del torneo Clausura de la Liga Posadeña y comanda las posiciones de la zona A en soledad.
El Tren del Oeste impuso condiciones desde el inicio ante Ágil y lo derrotó 6-2. Thomas Silvero y Juan Carlos González marcaron sus respectivos dobletes, mientras que Guido Da Silva y Facundo Cabrera cerraron la goleada de los de Villa Cabello.
La Picada pudo reterner el primer lugar del grupo, pero sigue perseguido de cerca por sus tres escoltas.
Huracán también ganó con comodidad. Fue 4-1 para el Globo ante Guaraní en la cancha auxiliar de Crucero.
La it, por su parte, se despachó con un 4-0 ante Guacurarí, que buscaba despegarse en la cima de la zona B.
Además, Luz y Fuerza goleó 4-1 a Santa Ana y también quedó a un punto de La Picada en la cima de la zona A.
En el restante encuentro de la jornada, Brown impuso condiciones en casa y venció 4-1 a Candelaria para quedar con 4 puntos y un encuentro pendiente, por lo que de ganar es duelo ante Santa Ana alcanzará a La Picada.
Hoy se jugarán cuatro encuentros. En cancha de Andrés Guacurarí, Garupá FC recibirá a 1° de Mayo,
Estudio Galeano se medirá con El Brete en cancha de La Picada, Corpus hará lo propio con Crucero y Tigre se verá las caras con Atlético Posadas en su cancha de Santo Pipó.
Fuente: El Territorio.
