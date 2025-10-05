Estudio Galeano recibe a El Brete

En la continuidad de la 3° fecha del Clausura posadeño, este domingo se jugarán cuatro encuentros.
Estudio Galeano, uno de los máximos aspirantes de la corona, recibirá a El Brete en cancha de La Picada, en partido que se podrá ver desde las 16 por el streaming de Deportes Misiones TV, con los relatos de Héctor Núñez y los comentarios de Ramón Romero.
En cancha de Guacurarí, Garupá Fútbol Club será local ante 1° de Mayo, Deportivo Corpus hará lo propio con Crucero del Norte, todos desde las 16 y Tigre se verá las caras con Atlético Posadas en su cancha de Santo Pipó a partir de las 16.30.
Para completar la tercera fecha, queda pendiente de programación el cotejo entre Bartolomé Mitre y Colectiveros.
Los árbitros
Estudio Galeano vs El Brete, Octavio Cappelli.
Garupá Fútbol Club vs 1° de Mayo, Alejandro Sanabria.
Deportivo Corpus vs Crucero del Norte, Roque Ramos
Tigre vs Atlético Posadas, en Santo Pipó, Sebastián Martínez.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
