Fin del sueño para la Liga de Eldorado en la Copa País

La selección de la Liga de Eldorado tenía la difícil tarea de levantar el 3 a 1 que sufrió la semana pasada en Santa Fe para pelear por el pasaje a las semifinales de la Copa País, pero no pudo en casa y se despidió del certamen.
El equipo de la tierra colorada empató sin goles ante la selección de la Liga Cañadense, que hizo valer el triunfo de la ida para avanzar a una nueva instancia del certamen.
Con el resultado del primer juego a favor, los santafesinos se cerraron bien atrás y le cedieron la pelota y el protagonismo a los misioneros, que no tuvieron la eficacia de otros partidos para aprovechar las pocas situaciones que generaron.
En el segundo tiempo, el conjunto del Alto Paraná se quedó con uno menos y todo se complicó aún más.
En la parte final del juego, el equipo de Santa Fe se dedicó a consumir minutos ante la desazón del conjunto local, que realizó una gran campaña.
La selección de la Liga de Eldorado ganó la etapa provincial y sacó del certamen a candidatos como Corrientes y Formosa, para meterse entre los mejores del país y dejar una gran imagen en la primera edición de la Copa País.
Fuente: El Territorio.
