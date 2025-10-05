Goleó Crucero y es el único líder

Continuó este domingo la disputa de la 3° fecha del Clausura posadeño, con victorias de Crucero del Norte, Garupá Fútbol Club y Atlético Posadas, mientras que Estudio Galeano y El Brete empataron 1 a 1.
Crucero del Norte le ganó 5 a 1 a Deportivo Corpus como visitante y quedó como único líder de la zona B.
Ernesto «Pinti» Alvarez, en dos ocasiones, Carlos Duarte, Maximiliano Pereyra y Luciano Rojas anotaron para el Colectivero, habiendo igualado transitoriamente Jonathan Martinez para el Tricolor.
En Santo Pipó, Atlético Posadas superó 3 a 2 a Tigre, con goles Walter Ortega Solís (2) y Joaquín Barrientos mientras que para el Felino anotaron Agustín Santander y Sebastián Ozuna.
Con tantos de Víctor Gómez, Garupá Fútbol Club se impuso 2 a 1 sobre 1° de Mayo, en cancha de Luz y Fuerza mientras que en La Picada, igualaron 1 a 1 Estudio Galeano y El Brete.
Cristian González abrió el marcador para el conjunto de San Isidro, empatando Fernando Verón para el once de Claudio Fileppi.
La fecha debe completarse con el partido entre Bartolomé Mitre y Colectiveros, el cual será programado en la próxima reunión liguista.
El miércoles, se jugarán los 31′ que restan para completarse del partido entre Atlético Posadas 0-Estudio Galeano 1, en cancha del Decano.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
