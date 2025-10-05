Mitre igualó en casa y buscará la clasificación en La Pampa

El conjunto misionero intentó en el primer tiempo, llegó al gol sobre el final, pero en el complemento no lo pudo sostener y la visita llegó al empate.
Después, los de Rocamora tuvieron pocas alternativas para molestar a un equipo pampeano que se conformó con el empate porque la semana que viene será local en la definición de la serie.
El dueño de casa arrancó mejor. Mitre tuvo la pelota y se plantó en campo rival. Costa Brava pareció sentir el intenso calor durante los primeros minutos, pero cuando pasó el sofocón se adelantó en el terreno y se animó a ir contra el arco de Guillermo Bachke.
El Auriazul tenía la pelota e insinuaba más, pero la primera tapada fue de Bachke, quien desvió un remate de Matías Rivas desde afuera del área.
Los posadeños respondieron con un buen remate de Leo Morales que tapó el arquero Silva, cuando promediaba el primer tiempo. En la siguiente, Valsangiácomo no le pudo dar dirección a un centro desde la izquierda.
Mitre empezó a ser un poco más, a tener el control de la pelota en la mitad de la cancha y a generar fútbol.
Ninguno pudo sacar rédito en el marcador de sus buenos pasajes y el partido entró en un bache en el que hubo más imprecisiones que juego. Sobre el final, Silva le ahogó el grito a Mercado. El 1 fue protagonista de nuevo para sacarla del ángulo tras un remate de Melgarejo y mandarla al córner.
De ese tiro de esquina y en la última del primer tiempo, Matías Espíndola saltó más que todos y la mandó al fondo de la red para el 1-0 del duelo de casa.
El complemento arrancó con una clara para Mitre. Leo Morales presionó y robó en el borde del área, quedó mano a mano y definió muy abierto para lo que hubiese sido el segundo del Auriazul.
En una jugada aislada, Costa Brava llegó al empate. Francisco Gutiérrez ganó en el medio del área y, de cabeza, puso el 1-1 en Rocamora.
Los pampeanos ganaron en confianza y en la siguiente casi llega el tanto de Vivani. Costa Brava pareció conformarse con la igualdad y Mitre no pudo encontrar la manera de tener un mano a mano para volver a ponerse al frente en el partido.
La revancha será la semana que viene en General Pico y los pampeanos corren con la ventaja deportiva, por lo que en caso de empate avanzarán a la Tercera Etapa de la Reválida del Federal A.
Síntesis
BARTOLOMÉ MITRE 1 – COSTA BRAVA 1
Mitre: Guillermo Bachke; Matías Barrientos, Elias Medeiro, Richard Rodríguez, Raúl Medina; Axel Brizuela, Matías Espíndola, Gonzalo Melgarejo, Leonardo Morales; Emanuel Mercado e Ignacio Valsagiacomo. DT: Miguel Salinas.
Costa Brava: Luciano Silva; Lautaro Velasco, Pablo Agüero, Brian Alferez, Maximiliano Lara; Braian Noriega, Agustín Alles, Joaquín Vivani, Lautaro Ibarra; Matías Rivas y Francisco Gutiérrez. DT: Sebastián Merlo.
Goles: 45′ Espíndola (BM) y 62′ Gutiérrez (CB).
Cambios 45’ Brian Montero por Noriega, 75’ Ezequiel Riera por Vivani y Jairo Viola por Rivas; 88’ Tobías Gómez por Gutiérrez (CB); 45’ Jorge Velazco por Brizuela, 72’ Catriel Weyreuter por Melgarejo, 82’ Matías Donato por Mercado y 86’ Gastón Giménez por Medina (BM).
Expulsado 86′ L. Velasco (CB).
Árbitro: Gustavo Benites.
Estadio: «Ernesto Cucchiaroni».
Fuente: El Territorio.
