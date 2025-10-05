Para agrandar la campaña

Bartolomé Mitre volverá a la acción en el torneo Federal A. Luego de un par de semanas de descanso de la competencia, el conjunto de la tierra colorada aprovechó para ponerse a punto para su siguiente reto: los mano a mano.
Después de cumplir su primer gran objetivo y mantener la categoría, el Auriazul se trazó una nueva meta, avanzar fase a fase en la Reválida.
A partir de las 15 tendrá su primera prueba, cuando reciba a Costa Brava de General Pico por la ida de la Segunda Etapa de la Reválida en el estadio Tito Cucchiaroni del barrio Rocamora.
El partido se podrá ver por el streaming de Deportes Misiones TV, con los relatos de Beto Gómez y los comentarios de Santiago Rivarola.
Luego de cerrar la Primera Etapa detrás de Boca Unidos, Mitre tuvo que esperar a que se definan los cuartos de final por el primer ascenso y ahora le tocará empezar el camino hacia el segundo ascenso.
Si bien ese no es el objetivo para los dirigidos por Miguel ‘Pico’ Salinas, la realidad es que el Auriazul demostró que es un equipo complicado, que sabe a lo que juega y que se planta bien tanto de local como de visitante.
Fuente: El Territorio.
