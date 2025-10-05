Provincial: Se definieron los cruces semifinales

Se definieron los cruces de semifinales del torneo Provincial, organizado por la Federación Misionera de Fútbol, los cuales se disputarán a partir de mitad de mes.
Jorge Gibson Brown se cruzará con Luz y Fuerza, mientras que Tuyutí irá ante Central Iguazú o Nacional, que tienen pendiente de resolución una protesta de los de la ciudad de las Cataratas por la mala inclusión de un jugador.
Los encuentros de ida se disputarán el fin de semana del 19, salvo que los equipos jueguen el torneo Regional. Habrá que esperar a que se defina el fixture del Regional para saber si se adelantan o no los partidos del Provincial.
En los encuentros de ida, Brown recibirá a Luz y Fuerza, mientras que Tuyutí se medirá en Apóstoles con Central Iguazú o Nacional. Para las revanchas, previstas para el fin de semana del 26, se invertirán las localías.
Las finales del torneo Provincial de la Femifu están programadas para fines de noviembre y el campeón clasificará al torneo Regional 2026/27.
Fuente: El Territorio.
