Simón Páez ganó en el Tacurú

Con un buen número de golfistas de toda la provincia, se llevó adelante el torneo «Gran Premio de octubre» en las instalaciones del Tacurú Social Club.
El sol acompañó durante toda la jornada sabatina por lo que cada recorrido se disfrutó de gran forma.
Respecto a los protagonistas, en la categoría principal el campeón fue Simón Páez con 71 golpes, escoltado por Eduardo Forte con 72; en la 17-54 se impuso Mario Ciganda con 64 impactos seguido por Néstor Cristaldo con 69.
En damas, por su parte, la campeona fue Marta Huxley con 70, seguida por Ariela Yawny con 77. En cuanto a los Profesionales, la categoría fue liderada por el local Cristian Fernández (77) y segundo resultó Rodrigo Serrano -78-.
Además, en Novicios hubo una concurrencia de ocho inscriptos y fue ganada por Cristian Quiroz con 67 golpes, escoltado por la mínima diferencia a Alexis Squillaci.
El mejor score gross y long drive Caballeros terminó en las manos de Agustín Pirovani, y el mejor score gross damas fue para Natalia Ghione con 77.
Finalmente el mejor approach en el dos también quedó para Ghione, el hoyo 5 fue para el zurdo Matías Sánchez, en el 11 se impuso Jorge Bondarenco y en el 15 Dante Damico.
Con un total de 80 jugadores para esta edición del evento, al cierre de la actividad se llevó adelante un espectacular Sunset y Hoyo 19.
Fuente: El Territorio.
