Analía Zacarías de plata en Brasil

La misionera Analía Zacarías finalizó en la segunda posición de la Copa Internacional UCI que se disputó en Taubaté, ciudad del estado de San Pablo, Brasil. “Estoy muy contenta de poder llevar un podio a la Argentina”, dijo tras la competencia.
El Internacional C1 se realizó en la Pista de Deportes de Taubaté y permitió sumar puntos para el ranking internacional.
Las clasificaciones se disputaron el viernes, donde Analía tuvo una destacada actuación y logró avanzar a la definición, que se realizó ayer. La misionera pudo redondear una performance que le permitió subirse al podio, su objetivo para el fin de semana.
“Me sentí muy bien. Las finales estuvieron picantes porque la biker brasileña tiró maniobras y trucos difíciles, lo que me obligó a mí en la segunda vuelta a tirar trucos más arriesgados, que a la larga me permitieron obtener el segundo puesto. Estoy muy feliz y contenta de llevar el podio para Argentina”, dijo a El Deportivo la biker posadeña.
Vale recordar que Analía viene de participar en el Campeonato Panamericano que se disputó en Lima, Perú, donde también consiguió la clasificación a la definición, pero no pudo subirse al podio.
En el evento de Taubaté también dijo presente José “El Maligno” Torres, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Fuente: Primera Edición.
Comentarios recientes