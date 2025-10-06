Boca Unidos con un doblete de Villán

Boca Unidos comenzó con un paso firme en la primera instancia de playoffs de la Reválida del torneo Federal A. En el estadio «Leoncio Benítez», el aurirrojo le ganó a Juventud Antoniana de Salta por 2 a 0 para llegar con ventaja al desquite para tratar de seguir en carrera para soñar con el ascenso a la Primera Nacional.
El calor intenso del fin de semana jugó su partido en la tarde litoraleña del barrio 17 de Agosto, con ambos equipos con imprecisiones en el comienzo del encuentro. El equipo dirigido por Cristian Núñez y Rolando Ricardone trataba de hacerse ancho con Santiago Moracci por la derecha, pero con imprecisiones en el medio de Sebastián Navarro y Ángel Piz.
En este panorama, la dupla de ataque integrada por Antonio Medina (volvió una lesión muscular) y Edgar Villán, le ganó la pulseada al goleador del campeonato para Boca: Maximiliano Ozurak.
Una de las más claras del aurirrojo llegó con un derechazo de Diego Sánchez Paredes que obligó a una gran respuesta del arquero Matías Montero. El portero volvió a lucirse en el cierre de la primera mitad tapando un mano a mano al chaqueño Medina. Por el lado de los salteños, un gran desborde de Mateo Mamaní que remató sin ángulo para forzar una atajada del arquero David Acuña, que también regresó a la titularidad.
En el segundo tiempo, el partido se abrió a los 21 minutos con un tiro de esquina de Antonio Medina desde la izquierda, Ataliva Schweizer anticipó en el primer palo y Edgar Villán empujó de guapo para ganarle a su marcador y desatar el festejo de los hinchas ribereños. Juventud la tenía complicada y el panorama se profundizó para peor cuando el defensor Julio López vio la tarjeta roja por un codazo en perjuicio de Alejandro Leani.
En los minutos restantes a los ribereños le costó llegar con más claridad al área visitante y el correntino Diego Sánchez Paredes se retiró lesionado, en un complemento donde el volante Sebastián Navarro también pidió el cambio por una molestia.
En el segundo minuto adicional, Edgar Villán recibió del ingresado Facundo Fernández y tuvo espacio para castigar con un zurdazo que se ubicó lejos del arquero Montero. Este fue el sexto tanto del atacante correntino en el campeonato. Con este tanto, Boca llegará con otro color a la revancha, que se disputaría el viernes 10 de octubre (desde las 22) en el estadio Padre Ernesto Martearena de la capital salteña para ver quién avanza.
Fuente: El Litoral.
