Esta semana se conocerá el fixture

Si bien se esperan para las próximas horas más licencias deportivas o renuncias a ellas, se aguarda para mañana martes o el miércoles, a más tardar, conocerse el fixture del Regional Federal Amateur, del cual tomarán parte hasta hoy 333 equipos de todo el país.
Por Misiones, son 9 los equipos que lo disputarán: Guaraní Antonio Franco y Jorge Gibson Brown, por los torneos de la Liga Posadeña, La Picada y Estudio Galeano (Posadas); Atlético Oberá y River Plate de Santa Rita (Liga Obereña); Colonial de Cerro Azul (Apóstoles); Libertad de El Soberbio (Liga de San Vicente) y Luz y Fuerza (Liga de Iguazú), todos ellos con licencia deportiva.
La edición 2025/26 comenzará el fin de semana del 19 de octubre. La primera intención era comenzar en noviembre, pero por pedido de varios clubes y la necesidad de no extender demasiado el calendario, teniendo en cuenta que los equipos que logren los ascensos necesitan un receso y previa organización para disputar el siguiente Federal A, el Consejo Federal resolvió fijar la mencionada fecha.
Cabe señalar que el fin de semana siguiente, 26 de octubre, habrá un parate obligado por las elecciones legislativas a nivel nacional por lo que la segunda fecha se jugará recién el 2 de noviembre. Sin embargo, hay muchas posibilidad que en las regiones donde haya una cantidad significativa de equipos, se opte por realizar una fecha entresemana el viernes 24 así no complicar la continuidad del torneo en fases posteriores.
En cuanto a la forma de disputa, no tendrá variantes a lo que fueron las últimas temporadas y ha rendido grandes réditos por su regionalización. Zonas de grupos y posteriores fases playoffs es el modelo elegido. En cuánto a los ascensos al torneo Federal A 2026, se mantendrán los mismos cuatro.
Fuente: Ascenso del Interior.
