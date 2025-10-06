Clausura: Ganaron Lomas y Centro

Lomas que venció en forma contundente a CAPRI por 33 a 0 como visitante y Centro de Cazadores que superó en su cancha a Posadas Academia por 40 a 23, fueron los ganadores de los partidos programados por la primera fecha del torneo Clausura Zona Sur que organiza la Unión Misionera de Rugby. El otro encuentro que debían sostener por la Zona Norte entre Carayá y Cataratas fue postergado.
Este torneo que marcará el cierre de la actividad de 15 en la URuMi sirvió para darle rodaje a aquellos jugadores que no integran el plantel que compite en el Regional, como en el caso de CAPRI y de hacer un mix en el caso del camaleón, que no tuvo inconvenientes para derrotar al azurro, demostrando, que a pesar de perder en semifinales del torneo B, mantiene un ritmo de competencia que le permitió sumar 7 victorias en las últimas ocho presentaciones.
Lomas ganaba en la primer etapa 12 a 0 producto de dos tries y una conversión, y en la segunda mitad acentuó el dominio y la contundencia para estirar las diferencias y plasmar el 33 a 0 final.
El otro cotejo fue más entretenido, en cuanto al marcador porque el cazador triunfaba 12 a 6 en la primer fracción, y en la segunda parte sacó a relucir su mayor potencia y experiencia para lograr una ventaja más amplia que le permitió cerrar el marcador 40 a 23.
Fuente: De la Tribuna TV.
