Muchas goleadas y un sólo empate

La tercera fecha del torneo Clausura de la Liga Posadeña de Fútbol dejó como saldo una gran cantidad de goles. En 9 partidos se marcaron 43 restando jugarse el choque entre Bartolomé Mitre y Colectiveros, aún sin fecha de disputa, lo que marca un promedio de casi 5 goles por partido.
Lo curioso fue que en la fecha se registraron seis goleadas y en uno sólo de los partidos hubo empate.
Estudio Galeano y El Brete igualaron 1 a 1 en el estadio de La Picada, en Villa Cabello.
Cristian González abrió el marcador para el conjunto de San Isidro, mientras que Fernando Verón lo empató para el rosa tras centro de Rodrigo Bareiro, como se puede apreciar en el vídeo.
La Picada, en la zona A y Crucero del Norte, en la B, son los líderes del certamen.
