Fabio Demti: “Siento que le fallé a mucha gente”

El arranque de la temporada proponía para Oberá Tenis Club un gran objetivo rápido: la Liga Sudamericana. El regreso al plano internacional, luego de sus participaciones en 2022 y 2023.
El conjunto celeste arrancó con derrota ante el local Olimpia Kings, se repuso frente a Baurú de Brasil, pero cayó frente a Deportivo Guzmán de Ecuador, quedó tercero y se despidió del certamen.
“Era un desafío importante y sabiendo la importancia que tenía, es frustrante. Siento que le fallé a mucha gente. Había mucha expectativa dentro de la dirigencia y de la gente. Queda pedir disculpas. No estuvimos a la altura en el partido decisivo”, se lamentó Fabio Demti.
El entrenador fue muy autocrítico en el regreso del equipo al país. “Sé lo que era este desafío para mí y para la dirigencia del club. Quedé en deuda”, recalcó el santafesino y catalogó al traspié del domingo por la noche con Guzmán de Ecuador como “la derrota más dura en estos cinco años”.
“No estuvimos a la altura ni basquetbolísticamente y tampoco anímicamente. Siento que es más doloroso de esa manera. Estábamos en condiciones de pasar. Era un grupo muy parejo”, expresó Demti.
Para el entrenador celeste el equipo no demostró lo mejor ante Olimpia y Baurú, pero consideró que “siempre estuvimos en partido”, algo que no pasó en la última jornada ante Guzmán de Ecuador y que marcó la eliminación temprana de los obereños del certamen internacional.
“Es un dolor grande que habrá que tratar de sacar y analizar por qué pasó lo que pasó. Debe doler para que sea un aprendizaje, hay cosas que no se pueden volver a repetir. Nada raro, cosas del juego y de responder anímicamente. Tiene que ser un aprendizaje”, explicó en referencia a lo que dejó la participación en la Liga Sudamericana.
Ahora, OTC deberá cambiar rápidamente el chip, ya que el miércoles por la noche, desde las 21, recibirá a La Unión de Formosa en su segundo juego en la Liga Nacional.
“Tenemos que buscar la forma de salir, no hay nada escrito. Como principal responsable me tengo que poner al frente y en mi cabeza tengo que clarificar todo para poder ser claro con los jugadores”, aseguró y ponderó que “hay un buen grupo y ahora hay que transformarlo en un buen equipo”.
Fuente: El Territorio.
