Los descendidos podrán jugar el Regional Federal Amateur

Ben Hur de Rafaela y Estudiantes de San Luis, dos equipos que descendieron del Federal A, tienen licencia para jugar el próximo torneo Regional Amateur 2025/26 y podrían ascender al Federal A 2026 y, por así decirlo, cancelar su descenso.
En el último tiempo el fútbol argentino perdió credibilidad y esto es una prueba mas del «todo vale» en lo que se ha convertido la cuarta categoría.
La BH y Estudiantes perdieron la categoría y podrían ascender para jugar en la próxima temporada nuevamente en el Federal A como si nada hubiera pasado…
Sportivo Gutiérrez (Mendoza) y Crucero del Norte, los otros descendidos, decidieron no jugarlo debido a la situación económica por la que están atravesando y prefirieron rearmarse para jugarlo el año próximo.
Ben Hur va por el regreso
Ben Hur atraviesa días de movimiento intenso en barrio Parque. La institución confirmó el inicio del cuarto ciclo de Carlos Trullet como entrenador del plantel superior, acompañado por el ex jugador Facundo Rodríguez como ayudante de campo. El experimentado DT, de extensa trayectoria en el fútbol regional y nacional, regresa para liderar al equipo en su preparación hacia el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, con el objetivo de pelear nuevamente por el ascenso.
Junto con el retorno de Trullet, el Lobo sumó dos incorporaciones clave. Por un lado, el arquero Pedro Bravo, de 25 años y oriundo de Porteña, se unió al plantel proveniente de Gimnasia de Concepción del Uruguay. Con una altura de 1,88 metros y pasos por Atlético de Rafaela y Sportivo Belgrano de San Francisco, llega para reforzar la última línea del equipo.
Además, el mediocampista Diego “Tuni” López volvió a vestir la camiseta de la BH. El volante creativo, de 29 años y oriundo de Sunchales, inicia su tercer ciclo en el club tras su paso por Colón de San Justo. En su trayectoria también figuran Unión de Sunchales, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Agropecuario de Carlos Casares y Sportivo Las Parejas.
Con la conducción de Trullet y un plantel que empieza a tomar forma, Ben Hur trabaja con la mirada puesta en un nuevo desafío regional y con la ilusión intacta de volver a ser protagonista.
Fuente: Rafaela Informa y redacción Deportes Misiones.
