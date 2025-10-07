Los pibes de Tacurú dejaron su huella en Paraguay

La M13 y M14 del club posadeño estuvo el fin de semana en Asunción, donde se disputó un cuadrangular con equipos paraguayos y de Buenos Aires. “La experiencia es tremenda”, destacó Juan Monferrán, coordinador del equipo.
Los chicos de las inferiores de Tacurú llegaron hasta la capital paraguaya para disputar un cuadrangular junto al local San José, Curda, también de Paraguay, y Daom de Buenos Aires.
“Todos los años hacemos giras y una de las giras que queríamos hacer era visitar a San José en Asunción”, aseguró Juan Monferrán, coordinador de las pre juveniles de Tacurú y destacó que el fin de este tipo de torneos es generar vínculos y que los chicos tengan una buena experiencia, conozcan otro tipo de realidades y otros clubes.
“Lo importante es hacer un buen grupo, que generen buenas relaciones y puedan divertirse. Como entrenadores nos interesa que no haya una distancia grande, que seamos competitivos”, explicó Monferrán.
En ese sentido, los objetivos se cumplieron. Tacurú fue competitivo y los jugadores pudieron disfrutar de un encuentro parecido al que tuvieron hace un par de semanas en Buenos Aires.
“Los chicos se alojan en casa de los chicos de allá, conocen otra cultura, otra idiosincrasia. El domingo una categoría jugó mezclada. Jugaron Tacurú-San José todos juntos, lo que demuestra lo que fue el fin de semana”, destacó Monferrán.
La M13-M14 es una categoría pre juvenil y que se puso entre los más chicos y la parte competitiva del rugby. Es por eso que los juegos tienen acciones de competencia y otras no. Por eso el valor de las giras recae en conformar buenos grupos y generar buenos vínculos internos y externos.
“La experiencia para ellos es tremenda. Los chicos vuelven muy enganchados y después terminan siendo como les decimos nosotros ‘ovaladitos’”, valoró Monferrán.
Luego de las giras por Buenos Aires y la del fin de semana en Asunción, los chicos de Tacurú se preparan para encarar la última parte de un año que los tuvo con muchos partidos y mucha competencia.
Fuente: El Territorio.
