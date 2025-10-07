Reconocieron a la delegación misionera de los Juegos Evita

En las instalaciones del CePARD, el gobernador Hugo Passalacqua dio la bienvenida a los deportistas misioneros que participaron en los Juegos Nacionales Evita 2025, desarrollados en Mar del Plata.
El encuentro contó con la presencia del presidente de la Cámara de Representantes, Oscar Herrera Ahuad, y del ministro de Deportes, Aldo Steinhorst. Durante el acto, se entregaron reconocimientos a los medallistas y se puso en valor el esfuerzo y la dedicación de los jóvenes que compitieron en distintas disciplinas.
La delegación de Misiones, compuesta por 385 personas, logró un total de 58 medallas, con 29 de oro, 14 de plata y 15 de bronce. En detalle, el deporte adaptado aportó 33 medallas (20 de oro, 7 de plata y 6 de bronce), mientras que el deporte convencional sumó 25 (10 de oro, 7 de plata y 8 de bronce). De esta manera, la provincia obtuvo el quinto puesto general en el medallero del certamen, resultado del rendimiento equilibrado de sus atletas en todas las disciplinas.
En la ocasión, las autoridades resaltaron que los logros alcanzados reflejan no solo el nivel deportivo de la provincia, sino también el trabajo conjunto entre el Estado, los entrenadores, las familias y las instituciones deportivas.
Fuente: El Territorio.
