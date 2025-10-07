Regional: CAPRI buscará mantenerse en el A y Tacurú ascender

La Comisión de Competencias del Torneo Regional de rugby del Nordeste definió el fixture de la instancia denominada “Reubicación”, en la que se enfrentarán los dos últimos clasificados del “Super 10”, CAPRI de Posadas y Aguará de Formosa, junto a los dos finalistas del torneo Regional B, Tacurú de Posadas y Caza y Pesca de Formosa.
El mini torneo constará de tres fechas, donde jugarán todos contra todos a una sola rueda y se definirá por sumatoria de puntos.
De acuerdo al fixture, la primera fecha se disputará el próximo sábado 25 de octubre, oportunidad en la que se enfrentarán CAPRI y Tacurú en cancha de Villa Cabello, mientras que en Formosa, Aguará será local ante Caza y Pesca.
Mientras, la segunda fecha se llevará a cabo en el primer fin de semana de noviembre venidero (1 y 2) y en la oportunidad los equipos misioneros viajarán a Formosa. Allí, el “Azzurro” de Villa Cabello visitará a Caza y Pesca, al tiempo que la “Hormiga” hará lo propio ante Caza y Pesca.
La tercera fecha, prevista para el 8 y 9 de noviembre, tiene la particularidad que ya adelantó uno de sus partidos, teniendo en cuenta que el pasado 28 de septiembre, CAPRI le ganó 23-20 a Aguará en Villa Cabello. Por eso, solamente quedará por disputar el juego entre Tacurú y Caza y Pesca, en Villa Lanús.
Fuente: Primera Edición.
Comentarios recientes