Atlético Oberá se bajó del Regional

Atlético Oberá confirmó este martes que no será parte del próximo torneo Regional Federal Amateur 2025, al no poder reunir los fondos necesarios para afrontar los costos que implica disputar la competencia nacional.
La institución emitió un comunicado oficial en el que explicó los motivos de la baja y agradeció el acompañamiento recibido por la comunidad deportiva.
Con la deserción, es muy probable que los ocho clubes de Misiones que lo disputarán, sean agrupados en 2 zonas de cuatro equipos.
“Después de un profundo análisis, hemos decidido desistir de la participación del Torneo Federal Amateur del presente año”, expresó la entidad en un texto firmado el 7 de octubre. “Con mucho entusiasmo, todos los miembros de nuestra institución trabajamos durante este corto tiempo en la conformación del presupuesto que nos permitiera afrontar este torneo. Sin embargo, no hemos conseguido hacerlo”, añadieron.
Desde el club, fundado en 1931, remarcaron que la decisión se tomó para “no afectar el patrimonio de la institución”, manteniendo una línea de trabajo responsable y sustentable. Además, extendieron un agradecimiento a los clubes de la Liga Regional Obereña de Fútbol, al periodismo y a la comunidad obereña, que expresaron su apoyo y entusiasmo ante la posibilidad de ver nuevamente al equipo en una competencia nacional.
En diálogo con Radio Up, el presidente de Atlético Oberá, Rodrigo De Los Reyes, sostuvo que “lamentablemente, tuvimos que tomar la decisión de bajarnos, por cuestiones de que no pudimos cerrar el presupuesto, pero estuvimos tratando de estirarnos hasta lo máximo”.
Según explicó el dirigente, “cuando decidimos jugar, era más que nada para estar en actividad, para terminar el año jugando. Pensamos que por ahí podíamos juntar un poco más de dinero que nos hacía falta para poder jugar y al final no pudimos hacerlo.
“Hablamos con Carlos Rossberg [pte. FeMiFu] y nos comentó que si nosotros decíamos bajarnos, era el momento y ayer visto que no podíamos reunir lo que necesitamos, decidimos cortar por lo sano y no jugar”, completó.
Fuente: radio Up.
