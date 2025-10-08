Fútbol: Horas cruciales para Nacional

Luego de conocerse la protesta formal presentada por el Club Central Iguazú ante la Federación Misionera de Fútbol (FeMiFu) sobre su par de Nacional de Puerto Piray, por una supuesta indebida inclusión de un jugador en el partido que protagonizaron ambos, la dirigencia del Albiazul realizó su descargo y aguarda la resolución.
A la espera del veredicto del Tribunal de Disciplina, que podría darse en la jornada de hoy, el presidente del club que representa a la Liga de Eldorado, Juan Monges, detalló en el programa radial “La Mesa Deportiva” que “nosotros estamos tranquilos, ya presentamos el descargo correspondiente, con todos los papeles que fueron exigidos ese día del partido ante la terna arbitral, demostrando que el jugador está debidamente habilitado”.
“Cumplimos con todas las exigencias del reglamento y tenemos el documento firmado por la FeMiFu, donde avala la habilitación del jugador. Además, del ingreso al país que nos exigían que presentemos en la antesala del partido”, afirmó. A lo que volvió a resaltar: “nosotros estamos tranquilos, porque hicimos la cosas bien”.
El jugador en cuestión es el paraguayo Guillermo José Aguilera Argüello, quien hizo su estreno en la goleada 4 a 0 frente al Naranja de Iguazú por la vuelta de los cuartos de final del Provincial. El marcador central llegó como refuerzo para la segunda ronda.
Se espera con ansias el dictamen y así conocer quién será el rival de Tuyutí de Apóstoles en semifinales. La otra llave la protagonizarán Jorge Gibson Brown de Posadas y Luz y Fuerza de Puerto Iguazú.
Por otro lado, Nacional es finalista del certamen eldoradense junto con Unión Cultural y el mismo otorga una plaza para el Regional Amateur de este año. Sin embargo, el propio Monges afirmó que este año desistirían de jugar en caso de ganarse el derecho. Más allá de esta postura, en el mundo Nacional hay quienes que todavía ven una mínima posibilidad de participar y esto estará sujeto al resultado de la final única, que se jugará el sábado 11, en Colonia Delicia.
Fuente: Primera Edición.
