Isabella Chorvat bicampeona nacional

El pasado domingo 5 de octubre, en el campo de arquería del Tiro Federal Argentino de Mar del Plata, se desarrolló la Copa Juvenil Argentina de Tiro con Arco 2025, que reunió a deportistas de distintos puntos del país.
En una jornada marcada por el viento, la lluvia y el frío, los jóvenes representantes misioneros Isabella Chorvat y Bruno Rostan Vespa tuvieron destacadas actuaciones, dejando una vez más a la provincia en lo más alto del podio.
La arquera Isabella Chorvat, del Centro de Cazadores de Misiones e integrante del Grupo Élite nacional, se consagró bicampeona de la Copa Argentina Juvenil, quedándose con la medalla de oro en la categoría Recurvo Femenino Sub-18.
Por su parte, Bruno Rostan Vespa, del CAPRI, tuvo una actuación notable: logró su mejor marca personal con 603 puntos en la clasificación, lo que le permitió ubicarse segundo y, tras las eliminatorias, finalizar en el cuarto puesto de la categoría Recurvo Masculino Sub-15.
Con este resultado, el joven arquero suma puntos clave para ingresar al Grupo Élite, consolidándose entre las promesas del tiro con arco argentino.
Fuente: El Territorio.
