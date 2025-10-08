El domingo Brown ante Luz y Fuerza

Brown jugará una de las semifinales del Provincial ante Luz y Fuerza de Iguazú (Foto Primera Edición)

Mientras el Tribunal de Penas resuelve la protesta de Central Iguazú sobre Nacional, la Federación Misionera de Fútbol reveló cuáles serán los cruces de semifinales del torneo Provincial.
Uno de los encuentros tendrá como protagonistas a Jorge Gibson Brown de Posadas y Luz y Fuerza de Iguazú. La ida se jugará el próximo domingo a las 16 en el estadio «Salvador Nosiglia» y la revancha será una semana más tarde en el “Pachuco” Martínez.

En la otra llave, Tuyutí de Apóstoles será local en el primer duelo frente a Nacional de Puerto Piray o Central Iguazú.

En los próximos días el Tribunal se expedirá respecto a la protesta del Naranja sobre el Nacio, por la supuesta mala inclusión de un jugador.

