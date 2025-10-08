Optinic brilló en el Desafío Totora

El Desafío Totora volvió a reunir a navegantes de toda la región durante el fin de semana en la Laguna Totora de San Cosme, Corrientes, en una nueva edición del tradicional campeonato que año tras año convoca a los mejores exponentes del litoral.
En esta oportunidad, 13 misioneros representaron a la provincia con excelentes resultados, destacándose la actuación del equipo de la escuela de vela Optinic, dirigida por Nicolás Dasso.
La gran figura fue Simona Moreno, quien se consagró campeona general de la clase Optimist y además obtuvo el título de mejor dama del torneo. En el segundo puesto se ubicó Juana Jendrika, también segunda entre las damas, y Matías Stelmasezuk completó el podio general, todos ellos de Posadas y representantes de Optinic.
En la misma categoría se destacaron también Kevin Méndez (4°), Dante Parrino (6°), Otto Reichenbach (11°), Kenia López (13°) y Luisina García (15°), completando una sobresaliente performance misionera.
Jualiana Méndez fue la mejor en mujer en Escuela.
En la categoría Escuelas, el dominio también fue total: el ganador absoluto fue Juan Mousquere de Optinic, seguido por Keanu Ortellado y William Yllam, ambos posadeños, mientras que Juliana Méndez se consagró como la mejor dama de la clase.
Por último, en la clase Ilca 6, Felipe Barros (Optinic) obtuvo un meritorio segundo puesto, detrás del correntino Ronco Mendiondo, completando así un fin de semana de triunfos para la delegación misionera.
Felipe Barros logró colgarse la medalla de bronce en Ilca.
Fuente: prensa Optinic.
