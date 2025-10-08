Brown-Guaraní en la fecha inicial

El Consejo Federal de la AFA dio a conocer este miércoles el reglamento y el fixture que tendrá el Regional Federal Amateur, a iniciarse el domingo 19 de octubre.
Los equipos misioneros fueron divididos en dos zonas de 4 equipos y, en la primera fecha, jugarán por la zona 6 de la Región Litoral Norte, Jorge Gibson Brown-Guaraní Antonio Franco, en Villa Urquiza y River Plate-Colonial de Cerro Azul, en Santa Rita.
Por la zona 7, lo harán Libertad-Luz y Fuerza de Iguazú, en El Soberbio y La Picada-Estudio Galeano, en Villa Cabello.
Los dos primeros de cada zona, avanzarán a la segunda fase del torneo.
El fixture
Zona 6 – Región Litoral Norte
1° fecha
River Plate vs Colonial
Jorge Gibson Brown vs Guaraní Antonio Franco
2° fecha
Guaraní Antonio Franco vs River Plate
Colonial vs Jorge Gibson Brown
3° fecha
River Plate vs Jorge Gibson Brown
Guaraní Antonio Franco vs Colonial
Zona 7
1° fecha
Libertad vs Luz y Fuerza
La Picada vs Estudio Galeano
2° fecha
Estudio Galeano vs Libertad
Luz y Fuerza vs La Picada
3° fecha
Libertad vs La Picada
Estudio Galeano vs Luz y Fuerza
En la segunda rueda se invierten las localías.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
