Se programó la 4° fecha del Clausura

En su reunión celebrada anoche en su sede de calle Catamarca, la Liga Posadeña de Fútbol oficializó el programa de partidos que tendrá la 4° fecha del torneo Clausura, la cual se disputará entre sábado y domingo próximos.
Además, este miércoles se jugarán dos encuentros pendientes de jornadas anteriores, en cancha de El Brete.
A las 14.30 lo harán Itatí-Argentinos Juniors, de la 1° fecha de la Primera B y a las 16, Guaraní Antonio Franco con Garupá Fútbol Club, cotejo que corresponde a la 2° fecha, ambos postergados oportunamente por el mal estado de los campos de juego.
El viernes, se disputarán dos cotejos por el ascenso posadeño y el grueso del programa se desarrollará el fin de semana.
Además, Atlético Posadas y Estudio Galeano jugarán los 31′ restantes el miércoles 15, en el estadio de los decanos.
