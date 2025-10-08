Se programó la 4° fecha del Clausura

Se programó la 4° fecha del Clausura

Atlético Posadas y La Picada se enfrentarán el domingo en el barrio Tajamar (Foto Primera Edición)

En su reunión celebrada anoche en su sede de calle Catamarca, la Liga Posadeña de Fútbol oficializó el programa de partidos que tendrá la 4° fecha del torneo Clausura, la cual se disputará entre sábado y domingo próximos.
Además, este miércoles se jugarán dos encuentros pendientes de jornadas anteriores, en cancha de El Brete.
A las 14.30 lo harán Itatí-Argentinos Juniors, de la 1° fecha de la Primera B y a las 16, Guaraní Antonio Franco con Garupá Fútbol Club, cotejo que corresponde a la 2° fecha, ambos postergados oportunamente por el mal estado de los campos de juego.
El viernes, se disputarán dos cotejos por el ascenso posadeño y el grueso del programa se desarrollará el fin de semana.
Además, Atlético Posadas y Estudio Galeano jugarán los 31′ restantes el miércoles 15, en el estadio de los decanos.

Programación
Fuente: redacción Deportes Misiones.

Roberto Morales

