Tokio venció con comodidad a CAPRI

Tokio venció con comodidad a CAPRIEn la continuidad del torneo Apertura capitalino, Tokio se anotó anoche con una contundente victoria en condición de local, al superar a CAPRI por 119 a 63.
El cotejo, que fue controlado por Álvaro Villalba y Facundo Camaño, tuvo parciales de 13-25, 16-31, 17-25 y 17-38.
Con el triunfo, la formación oriental se acomodó en el segundo lugar de las posiciones, como escolta de Bartolomé Mitre, el único invicto del certamen organizado por la Asociación Posadeña de Básquetbol.

Las posiciones

Torneo Mayores Masculino 2025

EquiposJGPTFTCDif.Pts.
Bartolomé Mitre66049736613112
Tokio5414633491149
Villa Urquiza532317331-148
Jorge Gibson Brown523401376257
Luz y Fuerza523387370177
CAPRI512366390-246
Itapúa Tenis Club505227479-2525

