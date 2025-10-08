Una nueva edición de la Media Maratón Internacional Tres Fronteras

La tradicional Media Maratón Internacional Tres Fronteras volverá a reunir a cientos de atletas de distintas partes del continente.
Esta edición contará con la participación de 4.300 corredores provenientes de Venezuela, Estados Unidos, Uruguay, México, Chile, Paraguay, Brasil y Argentina, entre otros países.
La carrera partirá a las 6 de la mañana del pr+oximo domingo, frente a la Municipalidad de Ciudad del Este (Paraguay), continuará por Foz do Iguaçú (Brasil) y finalizará en la ciudad de Puerto Iguazú (Argentina), marcando un recorrido simbólico por la integración deportiva y cultural de la región.
Como en cada edición, los participantes podrán optar entre dos modalidades: 21 km (Media Maratón) o duplas de 10,5 km cada uno. Desde la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Puerto Iguazú, su titular Vanesa Carballo destacó la amplia convocatoria internacional:
“Contamos con la presencia de corredores de diversos países de Sudamérica y otras regiones. Si bien el número de participantes extranjeros es menor, aportan una importante diversidad internacional al evento”, señaló.
En cuanto a la organización, cada país será responsable de la entrega de kits a sus respectivos competidores. En el caso de Puerto Iguazú, la entrega se realizará en el Salón de Usos Múltiples del Iturem, en los siguientes días y horarios:
Jueves: de 8 a 12 hs.
Viernes: de 8 a 12 hs.
Sábado: de 8 a 19 hs.
La entrega será presencial, con DNI en mano.
Además, el traslado hacia la largada, incluido en la inscripción, partirá a las 4 de la mañana del domingo desde la Plaza San Martín. De esta manera, una vez más, la Media Maratón Internacional Tres Fronteras se prepara para celebrar el deporte, la amistad y la unión entre pueblos, en un circuito que une a Paraguay, Brasil y Argentina en un mismo paso.
Fuente: El Territorio.
