Guaraní se recuperó ante Garupá FC

Guaraní se recuperó ante Garupá FCDespués de dos derrotas consecutivas, Guaraní Antonio Franco recuperó este miércoles la senda victoriosa en el Clausura posadeño y derrotó 3 a 1 a Garupá Fútbol Club, en un partido que estaba pendiente de la 2° fecha y que se jugó en cancha de El Brete.
Lucas Velázquez, en dos ocasiones y Julio Rojas anotaron para el conjunto de Villa Sarita, mientras que Maximiliano Casino descontó para el Tricolor en el barrio San Isidro.
La 4° fecha del Clausura se disputará entre sábado y domingo próximos.

Programación
Las posiciones

Torneo Clausura – Zona A

Zona B

