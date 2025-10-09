Guaraní y Centro metieron podios en Santa Fe y Chaco

El pasado fin de semana, dos delegaciones misioneras participaron de los diferentes competencias nacionales y ambas lograron meterse en el podio.
En Santa Fe se llevó a cabo el Regional A de Clubes Sub-16 y allí, Guaraní Antonio Franco se quedó con el subcampeonato. Las Franjeadas se hicieron camino hacia la final y se toparon con las dueñas de casa: Santa Fe Rugby Club.
Misioneras y santafesinas igualaron 1-1 en tiempo regular, pero en los penales las locales se impusieron por 4-2 para quedarse con el título. El premio consuelo para Guaraní es que la mejor jugadora del torneo estuvo en sus filas: Betania Dei Castelli.
Recordemos que CAPRI también debía disputar el certamen, pero su equipo se encontraba en los Juegos Nacionales Evita, por lo que tuvo que desistir de participar en Santa Fe.
Por su parte, en Resistencia (Chaco) se desarrolló el Regional C Sub-16, donde las chicas de Centro de Cazadores ubicaron en el tercer puesto. Las Cazadoras cayeron en semifinales con Provincial A, quiénes más tarde fueron campeonas, y en el partido por el tercer puesto superaron a Jockey Rosario B, por 1-0, para ocupar un lugar en el podio.
9
goles anotó Angelina Ostrowski, goleadora de Centro de Cazadores y del Regional C, que se disputó en Resistencia.
Fuente: Primera Edición.
Comentarios recientes