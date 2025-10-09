La final del Regional NEA que Taragüy tiene entre ceja y ceja

El rugby regional vuelve a tener su último fin de semana del «rugby quince» y por segundo año consecutivo, Taragüy y CURNE volverán a estar cara a cara buscando el título de en esta edición 25° del Regional de Clubes del NEA.
Y en semifinales confirmaron ambos equipos ser los mejores de la temporada. Tras haber alcanzado el primer puesto de sus respectivas zonas en la fase clasificatoria, días atrás sumaron nuevas victorias que les permitió repetir esta semana previa con expectativas de una gran final. Taragüy eliminó a San José de Paraguay con un claro 53-10, mientras que CURNE dejó sin ilusiones a Regatas Resistencia superándolo por un 29-7.
Y otra vez, las instalaciones del Aranduroga Rugby Club estarán preparadas para el fin de semana de clausura y ser testigo de esta séptima final entre «cuervos» y «canarios» en el historial de la competencia que se juega desde 1999.
Taragüy sostiene su ilusión con una buena camada de jugadores que en esta temporada capitalizó experiencia y quedar tomarse revancha de la derrota en 2024 por un ajustado 18-14 que llevó a los chaqueños.
Pero CURNE intentará seguir con este dominio territorial, afianzado por su roce en la élite nacional y que en este 2025 lo tuvo con nuevo formato y un calendario con cruces ante cordobeses, tucumanos y rosarinos que lo llevó a cuidar la plaza del NEA en el Torneo del Interior y fijar objetivos altos para volver a jugarlo en 2026.
Taragüy suma nueve títulos regionales y CURNE pudo revertirlo en esta década, logrando poner diez coronas en sus vitrinas (actual tetracampeón con las obtenciones de 2019, 2022, 2023 y 2024).
Y no será el único partido que se destaque en la agenda del sábado en las canchas de Aranduroga, porque también se jugarán los partidos por el tercer y quinto puesto del Regional NEA, además de las finales de Intermedia, de Preintermedia, la definición del Regional B y se completará con las finales de los Oficiales de URNE en las categorías Menores de 19, 17, 16 y 15 años.
Fuente: El Litoral.
Comentarios recientes