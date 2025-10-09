OTC sigue sin levantar cabeza

En un partido intenso y disputado hasta el final, Oberá Tenis Club cayó por 87 a 80 como local ante La Unión de Formosa, en su segunda presentación por Liga Nacional temporada 2025/26. Ahora ostenta un registro de 1-1 en la competencia.
Para el representante misionero el juego de este miércoles aparecía como una buena posibilidad para dejar atrás la frustración de la pronta eliminación de la Liga Sudamericana, el pasado fin de semana en Paraguay.
Pero tampoco pudo ser, ya sea por los propios altibajos, como por la intensidad desplegada por el rival que jugó en gran nivel y tuvo en el norteamericano Brandon Beavers a su principal figura y goleador del juego con 20 puntos y 10 asistencias.
Por el lado del anfitrión, el mayor anotador fue William Vorhees con 19; respaldado por Agustín Brocal (17), Santiago Barrales (14) y Noah Allen (12).
En el inicio del juego quedó planteado un partido físico donde el Celeste se apoyó en la puntería de Brocal y Sansimoni, mientras que La Unión dependió de Elsener y Acevedo. El primer parcial fue 22-19 para el local.
Beavers el As
En el segundo el DT Celeste rotó el equipo y se quedó sin gol. Recién un triple de Allen y después otro de Andujar le dieron el empate en 30.
También se anotó Calloway desde larga distancia para volver a tomar la mínima ventaja, pero el rival nunca aflojó y Beavers fue clave para escaparse 48-42.
Tras el descanso largo, Vorhees recuperó protagonismo con un doble y un triple y encabezó la remontada. Sansimoni con un triple largo levantó a la hinchada y Barrales tuvo una buena racha para tomar ventaja (60-55).
Pero otra vez apareció Beavers haciendo de todo y bien para el despegue del elenco formoseño que cerró el tercer capítulo 70-65 arriba.
En el último tramo las bombas de Allen y Vorhess alimentaron la esperanza, aunque la visita fue más prolija y tuvo en Beavers un As que fue llave para destrabar el partido y festejar fuera de casa.
En la continuidad de la competencia, el lunes OTC recibirá a Unión de Santa Fe y el 22 volverá a ser local ante Argentino de Junín.
Fuente: Daniel Villamea, El Territorio.
