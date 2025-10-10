Bartolomé Mitre viajó a La Pampa

Bartolomé Mitre partió este jueves con destino a La Pampa, donde el domingo a las 19 enfrentará a Costa Brava en el estadio «Nuevo Pacaembú» de General Pico.
Luego del empate 1 a 1 registrado en Posadas, ambos elencos están obligados a ganar para avanzar de ronda en la Reválida del Federal A, buscando el segundo ascenso a la Primera Nacional.
Un nuevo empate, obligará a la definición desde el punto del penal.
En la ida, jugada el pasado domingo en Rocamora, los dos equipos impusieron su ritmo, y a medida que fue avanzando el período inicial comenzaron a surgir los pelotazos como herramienta para alimentar la búsqueda ofensiva. En la parte final de la etapa, la figura de Luciano Silva se hizo sentir, interviniendo ante remates que buscaron quebrar la paridad. En una ocasión desvió ante un disparo de Mercado, y luego ante el intento de media distancia de Melgarejo. Pero antes de que concluyera la primera mitad, Mitre se puso en ventaja. El lanzamiento desde el córner derecho, y el perfecto cabezazo de Matías Espíndola que dejó sin chances al golero.
En el segundo tiempo, a los 6′, Morales robó una pelota en la salida de Costa, y de cara al arco, sacó el derechazo algo “mordido”, yéndose la pelota apenas afuera. Un minuto después, fue Vivani quien incursionó en el área del local, encontrándose con la buena respuesta de Bachke.
Costa lo igualó en el minuto 17, a través de su artillero Gutiérrez, quien anticipó con la “testa” ante la marca de Rodríguez, conectando un envío de Rivas desde la izquierda. El balón se metió contra el palo derecho de Bachke. Un cabezazo de Barrientos se fue apenas por encima del travesaño a los 19, mientras Vivani estuvo cerca del segundo a los 20, cuando tocó una pelota que marchó rozando el segundo palo. Y en el quinto minuto adicionado, la gran chance en los pies de Viola, quien marchó por el centro en soledad, y ante la salida del arquero, buscó definir por encima, pero Bachke adivinó la intención y con un manotazo evitó el gol.
Fuente: La Reforma y redacción Deportes Misiones.
