Misiones será sede del Sudamericano

El Campeonato Sudamericano de Gimnasia Rítmica que se disputará en Misiones a fin de mes, para las categorías Age Group y Junior, fue presentado a través de una conferencia de prensa brindada por la Federación Misionera de Gimnasia.
Las profesoras y entrenadoras que conforman la entidad provincial indicaron que un evento de estas características se realizará por primera vez en el país y que Misiones tomó la posta para cumplir uno de los objetivos que se habían fijado en 2012, cuando comenzaron a desarrollar la disciplina en la provincia.
La competencia, prevista del 28 de octubre al 2 de noviembre, abarca a las categorías Age Group (AC2, AC3, AC4) y Junior (Juvenil), es decir, gimnastas de 9 a 15 años, en todas las modalidades (Individual, Dúo, Trío y Conjunto) y con todos los elementos (Manos Libres, Soga, Aro, Pelota, Mazas y Cinta).
Participarán 416 gimnastas de Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá y Argentina.
La atleta Delfina Steciuk, de 11 años, será la representante misionera en el equipo argentino que se presentará en el torneo con 39 gimnastas. La obereña competirá en la categoría AC2, modalidad Individual en los aparatos Manos Libres, Soga y Pelota.
El Gobierno de Misiones, a través del Ministerio de Deportes, viene acompañando y trabajando en conjunto con la Federación Misionera de Gimnasia en detalles y aspectos vinculados a la realización del campeonato. Además de poner a disposición la infraestructura que ofrece el CePARD, también brindará apoyo en cuestiones de la organización general.
La presentación del miércoles por la mañana, que se llevó a cabo en la Sala de Prensa de la Casa de Gobierno, en Posadas, fue encabeza por la presidente de la Federación Misionera de Gimnasia, Norma Thiel, acompañada por las entrenadoras que conforman la Secretaría Técnica de Rítmica de la entidad y la gimnasta Delfina Steciuk. También participaron el ministro de Deportes, Aldo Steinhorst, el subsecretario de Marketing y Promoción de Eventos del Ministerio de Turismo, Eduardo Scherer, y el Director de Deportes Federados de la Municipalidad de Posadas, Cristian Núñez Silveira.
La Federación Misionera indicó que entre el lunes 27 de octubre y el domingo 2 de noviembre, las actividades estarán organizadas de la siguiente manera. El lunes 27 estará listo el escenario deportivo (en el CePARD se instalarán cuatro pedanas, una de ellas para la competencia); el 27, 28 y 29, será el arribo de las delegaciones, entrenamiento y prueba de podio sobre la pedana; la competencia propiamente dicha será el 30-31 de octubre; y el 1-2 de noviembre. Mientras que el acto de apertura está programado para el viernes 31 a las 19.
Fuente: El Territorio.
