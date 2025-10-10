Nacional de Piray semifinalista

El Tribunal de Disciplina de la FeMiFu resolvió por unanimidad no darle curso a la protesta del club Central Iguazú contra Nacional de Piray, por la presunta mala inclusión del futbolista paraguayo Guillermo José Aguilera Argüello, quien hizo su estreno en la goleada 4 a 0 frente al Naranja de Iguazú en el partido de vuelta de los cuartos de final del Provincial. El marcador central llegó como refuerzo para la segunda ronda.
En la resolución, se le dio por ganado legítimamente el cotejo al club Nacional de Puerto Piray, representante de la Liga de Fútbol de Eldorado, que será rival de Tuyití de Apóstoles en la semifinal del torneo Provincial.
La defensa
Juan Monges, dirigente y vocero del Club Social y Deportivo Nacional de Puerto Piray se refirió en la semana sobre la protesta realizada por Central Iguazú tras la eliminación en los cuartos de final del torneo Provincial de fútbol en manos del representante de la liga eldoradense.
Los de la ciudad de las Cataratas manifestaron en su protesta una inclusión indebida del jugador de paraguayo que llegó como refuerzo para el equipo de Piray, mientras que los dirigentes de Nacional sostenán que ellos realizaron todos los trámites correspondientes y solicitados, motivo por el cual la FeMiFu habilitó al jugador extranjero a ser parte del cotejo, igual que el árbitro de ese partido.
Monges detalló los pasos que dió el club para poder contar con el defensor y por tal motivo había tranquilidad de que el tribunal de disciplina no daría curso a la protesta, aunque los miembros del mismo tenían opiniones divididas para definir la situación.
En otro tramo de la entrevista con Canal 9 Norte Misionero, Juan Monges confirmó que Nacional de Piray se bajó de la edición 25/26 del torneo Regional Federal Amateur y que esperan con ansias una nueva final en la Liga de Fútbol de Eldorado.
Fuente: Norte Misionero y redacción Deportes Misiones.
