Posadas recibe al EFC de kickboxing

Está todo listo para una nueva edición del EFC (Explosion Fight Combat) que se realizará en el Club Alemán de Posadas, este viernes y contará con lo mejor de los deportes de combate de la región.
La cita será en el club ubicado en avenida Corrientes 2540, a partir de las 19, y estará organizado por RP Producciones y fiscalizado por la Asociación Misionera de Kickboxing (AMKB).
Serán alrededor de 16 combates en distintas modalidades con competidores de la región. La pelea de fondo, por el título regional y el cinturón, será en la categoría hasta 90Kg de la modalidad K1, entre los posadeños Braian Medina del Team Báez y Nicolás “El Lento” Machado del Team RolónMT.
La de semifondo enfrentará a dos competidoras femeninas por el cinturón regional: la campeona Nahalí De Olivera del Team Báez versus Antonella Méndez del Team Starkick.
Por otro lado, se enfrentarán en Super Pesados Carlos Schlemper del Team Hopkick de Oberá contra Josué Salinas de RolónMT; mientras que en Ligeros se medirán Agustín Colman del Team Villordo de Posadas contra Fernando Armónica del Team Chávez de Puerto Rico.
Entre las chicas, en menos de 67Kg se enfrentarán Zaira López de Starkick Posadas contra Morena Cohene del Team Chávez de Puerto Rico y Lorena Miranda de la Academia Misionera de Posadas contra Yamila Cardozo de Hopkick Oberá. Además, Sarasua Ihanson de Gorila Team de Aristóbulo del Valle se enfrentará a Kevin Medina del Team Báez de Posadas, entre otros.
“Se siente una gran expectativa por el regreso del EFC a Posadas después del éxito del evento en Puerto Iguazú en marzo y en Esperanza en agosto”, indicaron los organizadores a EL DEPORTIVO. “Ya está proyectada una nueva edición en Wanda y terminar la temporada en Puerto Iguazú, en diciembre”, adelantaron.
Fuente: Primera Edición.
