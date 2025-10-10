Ricardone: «Hace falta más gente como Miguel Ángel Russo»

El entrenador de Boca Juniors falleció en la jornada del miércoles y su partida física causó dolor en el ambiente. Entre los representantes del fútbol correntino, uno de los que se refirió al técnico y exjugador de Estudiantes de La Plata fue Rolando Ricardone, integrante de la dupla técnica que conduce Boca Unidos. «Quiero destacar el manejo de Miguel. Es una noticia muy triste y coincidimos con él en varios momentos de nuestras carreras, sobre todo cuando estábamos en el Nacional B con Boca Unidos. Fue una persona super sencilla. Más allá de todos los logros deportivos como jugador y entrenador, lo que todo el mundo resalta es el don de persona y como trataba a todos por igual. Hoy en día nuestra sociedad necesita más de eso, con gente importante que ocupa lugares importantes y se manejan mal, con soberbia y tratando de menos a las personas. Con lo reconocido que fue, Miguel siempre fue el mismo y no hay jugador ni dirigente que hable mal de él. Ese es su legado, no solo en la parte del fútbol, sino también en la vida. Hace falta más gente como Miguel Ángel Russo», explicó el entrenador en diálogo con programa «Antes de que se imprima» de Radio Dos.
Esta noche, Boca Unidos se jugará la clasificación en Salta por la primera instancia de playoffs de la Reválida en el torneo Federal A. En la ida disputada en el estadio Leoncio Benítez el fin de semana pasada, el equipo de la ribera se impuso 2 a 0 con dos tantos del delantero correntino Edgar Villán.
Claudio Úbeda para Russo: «Maestro, amigo y hermano»
Claudio Úbeda despidió al histórico director técnico Miguel Ángel Russo con un emotivo mensaje en sus redes sociales luego de que se conociera su fallecimiento: «Maestro, amigo y hermano».
Úbeda, quien fue el ayudante de campo de Russo en los últimos años, le dedicó un tierno mensaje que estuvo acompañado por varias imágenes durante sus experiencias en Boca, Rosario Central y Al Nassr de Arabia Saudita. Como entrenador, Úbeda fue entrenador de Boca Unidos de Corrientes en las temporadas 2012/2013 y 2013/14, además de dirigirlo en la Copa Argentina 2012/13. También tuvo experiencias en Racing Club de Avellaneda, Independiente Rivadavia de Mendoza, Huracán, Magallanes de Chile y la Selección Argentina Sub-20 (Sudamericana y Copa del Mundo 2017).
«Maestro, amigo y hermano. Te voy a extrañar mucho. Tu huella es como la gloria eterna. ¡Gracias, gracias, gracias!», decía la conmovedora dedicatoria de Úbeda.
Russo, que murió este miércoles por la tarde luego de una larga batalla contra el cáncer, seguirá siendo velado durante la jornada de hoy en el Hall de Brandsen 805, en Boca.
Fuente: Época.
