Se inicia la 4° fecha del Clausura

Dos partidos se jugarán este viernes dando inicio a la 4° fecha del torneo Clausura de la Liga Posadeña de Primera A.
Desde las 16.30, Atlético Posadas recibirá la visita de La Picada, bajo el control de Harold Lemos mientras que El Brete será anfitrión de Tigre de Santo Pipó, dirigiendo Guido Cabaña.
Por la 3° fecha del ascenso, en el estadio municipal de Santa Ana, Malvinas Argentinas jugará con Progreso de San Ignacio a partir de las 17, impartiendo justicia Nahuel Mattos.
La Picada, que en paralelo se prepara para jugar el Regional Federal Amateur, lidera la zona A sin conocer la derrota, ya que ganó 2 de los tres cotejos que disputó y el restante la empató.
Por el lado del Decano, ganó 1 y perdió el otro y el próximo miércoles debe jugar los 31′ que le restan de la derrota parcial por 1 a 0 ante Estudio Galeano.
Las posiciones
Torneo Clausura – Zona A
Zona B
