Brown y Crucero a paso firme

Este sábado continuó la disputa de la 4° fecha del Clausura posadeño que había comenzado ayer con los triunfos de La Picada y Tigre, sobre Atlético Posadas y El Brete, respectivamente.
En Costa Sur, con tres goles del debutante goleador entrerriano Aryan Benítez, Jorge Gibson Brown derrotó 3 a 1 a Andrés Guacurarí, que había igualado transitoriamente por intermedio del zurdo Ramiro Leites.
En el barrio Tajamar, 1° de Mayo y Huracán igualaron 2 a 2. Luciano Álvarez y Federico Bado pusieron en ventaja al «Trabajador» en la primera mitad, emparejando en la parte final Gonzalo De Llano y Martín Casapava para el Globo de Rocamora.
Crucero del Norte consiguió otra goleada, esta vez 4 a 1 sobre Garupá Fútbol Club con anotaciones de Santino Monges Ernesto Álvarez (2) y Maximiliano Pereyra.
En la antigua capital, Candelaria y Luz y Fuerza empataron 1 a 1, con tantos de Diego Zalazar para «Candé» y de para los eléctricos.
Colectiveros y Estudio Galeano empataron 2 a 2 en la cancha auxiliar de Crucero mientras que Santa Ana derrotó 2 a 1 a Deportivo Corpus.
Milton Colman y Emanuel Peralta adelantaron al conjunto rosado que dirige Claudio Fileppi, pero Lisandro Sanabria y Sebastián Correa lo empataron para Colectiveros.
