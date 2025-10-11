Clausura: Triunfos de Tigre y La Picada

Se puso en marcha este viernes la 4° fecha del torneo Clausura que organiza la Liga Posadeña de Fútbol, con la disputa de dos encuentros de Primera A y uno del ascenso.
Tigre, dio la nota al vencer 1 a 0 a El Brete, en el barrio San Isidro.
El único gol del encuentro fue anotado por Marcelo Romero, de tiro libre, para los de Santo Pipó, que así sumaron sus primeros puntos en cuatro presentaciones.
En Barrio Tajamar, La Picada se impuso por 3 a 0 ante Atlético Posadas en condición de visitante y se afianzó como el único líder de la zona A, con goles de Ramón Zarza, el incorporado Nicolás Golomba y Mauro Luján.
Este sábado y desde las 15.30, 1° de Mayo recibirá a Huracán, en Atlético Posadas y desde las 16, Crucero del Norte se medirá con Garupá Fútbol Club; Candelaria recibirá a Luz y Fuerza; Andrés Guacurarí ante Jorge Gibson Brown, en Costa Sur; Colectiveros será local ante Estudio Galeano en cancha auxiliar de Curcero y Santa Ana jugará con Corpus.
Por otra parte, por la 3° fecha del ascenso, Progreso venció a Malvinas Argentinas por 3 a 1.
Así continúa la fecha
El grueso de los cruces será el sábado. Desde las 15.30, 1° de Mayo recibirá a Huracán en el estadio de Atlético Posadas.
Además Crucero del Norte se enfrentará ante Garupá FC; Candelaria recibirá a Luz y Fuerza y Andrés Guacurarí ante Jorge Gibson Brown, en Costa Sur, todos desde las 16.
Por otra parte, Colectiveros será local ante Estudio Galeano y Santa Ana ante Corpus, ambos a partir de las 16:30. Para el domingo quedará el encuentro que protagonizarán Ágil de Gobernador Roca y La Canterita desde las 16.
Para el miércoles 15 de octubre, desde las 15, se completará el encuentro que disputarán Atlético Posadas y Estudio Galeano, suspendido a lo 14′ del segundo tiempo con triunfo parcial de Estudio Galeano por 1 a 0.
Las posiciones
Torneo Clausura – Zona A
Zona B
