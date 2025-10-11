Comenzaron las 20 Horas de Pesca en Posadas

Más de 160 embarcaciones y equipos de toda la región participan de la nueva edición del tradicional torneo 20 Horas de Pesca, que se desarrolla este sábado 11 y domingo 12 de octubre. La largada oficial se realizó desde la estatua del comandante Andrés Guacurarí, sobre la costanera capitalina.
Este año, el certamen rinde homenaje al recordado dirigente Miguel Reinaldo “Kike” Brollo, figura clave en la historia del Club de Pesca y Náutica Pira Pytá y promotor del deporte náutico en la región. “Invitamos a todos los vecinos porque será un lindo espectáculo, así que es importante su acompañamiento”, señaló el presidente del club, Oscar Atanasio Bossi.
La competencia se desarrolla en modalidad embarcada, con dos pescadores por equipo, desde el Puente San Roque González hasta las Aguas Jurisdiccionales Argentinas. La pesca es variada y con devolución obligatoria, y ganará el equipo que logre extraer la mayor cantidad de especies vivas, fiscalizadas durante cada jornada.
Además de la competencia, el torneo incluye almuerzo de camaradería, sorteos, show musical y premiación, con un premio mayor: una embarcación Kaiser 540, sorteada entre todos los inscriptos. Las inscripciones continúan abiertas hasta hoy, sábado 11, a las 18 en la sede del club, ubicada en San Martín y Almafuerte, de 7 a 20.
El Club recordó que “Kike” Brollo fue un pilar fundamental de la institución, presidió el club en múltiples ocasiones y dejó una huella imborrable en cada proyecto y subcomisión. Además de su aporte como dirigente, se lo recuerda por su amor por el río y su destreza como gran pescador, pasión que compartía con toda la comunidad del Pira Pytá.
Fuente: El Territorio.
