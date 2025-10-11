Ganó Bartolomé Mitre, en un final no apto para cardíacos

Apretadísimos finales tuvieron este viernes los dos encuentros jugados por la 7° fecha del Pre Federal misionero, dando inicio a la ronda de las revanchas.
En ambos casos, triunfaron los visitantes. Oberá Tenis Club derrotó en tiempo suplementario a El Coatí 90 a 84 y, en Posadas, Bartolomé Mitre dio cuenta de CAPRI por 78 a 77.
Ambos conjuntos vencedores, lideran las posiciones con seis triunfos y una derrota.
El encuentro entre Tirica y Tokio será reprogramado por larte de la FMBB.
Pura adrenalina
Un partido dominado en marcador en su mayoría por la visita que sobre el final mostró signos de agotamiento y vio las chances de perderlo muy cerca. CAPRI con una ráfaga de buenos tiros aprovechó a sumar y se quedó 1 arriba. Stassi, con un doble, recuperó la victoria para el banco auriazul sobre el final y los de Mitre se fueron con la victoria 78 a 77.
El primer cuarto Mitre salió efectivo, buenas defensas abajo del aro buscando anular a Nicolás Rodríguez quien es el goleador del azurro. De la mano de Pérez Douthat y Acosta consiguió muchos tiros de media distancia pero también lastimando desde 3 puntos. Del lado local, la falta de goleo los hizo quedar abajo de 10 puntos.
En el segundo cuarto, CAPRI mostró señales de recuperación vía Nicolás Rodríguez, figura del plantel y columna vertebral del equipo que hoy enfrentó a Mitre. Eduardo Díaz, entrenador del anfitrión, decidió rotar con el ingresó de Cichanowski que volvió abrir el aro y aportó a un cambio actitudinal.
Aunque la diferencia se mantenía – ya que el local convertía pero el auriazul contestaba -rápidamente fueron manteniendo una brecha en promedio de 10 puntos. De esta manera los dirigidos por Matías Martinho se fueron al descanso largo con 11 puntos arriba en el tanteador.
Al regreso, para el local apareció Cajal quien resultó importantísimo en la remontada, penetrando el aro lastimó a la defensa pero la visita decidida a llevarse el cotejo tampoco sacó el pie del acelerador con un gran manejo de pelota por parte de Tantos, el componente de la alta rotación y Pierotti en cancha.
El último periodo fue el electrizante, CAPRI mejor que Mitre empezó a apurar, Rodríguez imparable sumando 37 puntos en su haber y Mitre atravesó su momento más errático; si bien manejaba bien la pelota, al quedar a 3 puntos CAPRI por un foul a Filanti más dos técnicas pudo aprovechar 4 tiros libres con
efectividad al 100% que los depositó un punto por delante de la visita.
Parecía que se lo quedaba el dueño de casa pero sobre el final Francisco Stassi del auriazul convirtió un doble que selló el resultado a su favor: CAPRI 77 – Mitre 78.
La resolución del juego tuvo el componente del reclamo ya que el banco de CAPRI pedía interferencia ofensiva. En la última pelota Cajal tuvo en sus manos el for the win pero se fue por poco dándole la victoria a Mitre.
OTC ganó en suplementario
Luego de igualar en 75 con un doble de Tobías Reizner cuando faltaban 12 segundos del tiempo reglamentario, OTC fue más sólido y eficaz en el suplementario para derrotar como visitante a El Coati por 84 a 90, en la segunda fecha de la segunda rueda del Pre Federal de Básquetbol. Tras la primera parte
el local estaba al frente por 39 a 34. El partido se inició a las 22hs, 30 minutos después de lo anunciado.
En un cotejo parejo e intenso desde el comienzo, con el local manteniendo una ventaja desde el principio, aunque el visitante nunca le permitió estirar el margen de ventaja, por lo que los dirigidos por Martín Pulleiro no pudieron aflojar el ritmo de juego.
Ese mismo desarrollo se observó en los tres primeros parciales, que quedó establecido en los parciales de 20-16; 39-34 y 53 a 50. El Coati basó su estructura ofensiva, en la trilogía goleadora de Labuckas, Gallardo y Mariano González, que lastimaban permanentemente de zona dos y tres, mientras que el celeste ofrecía el trabajo en zona pintada de Niebles y Reizner y Costa con gol desde afuera.
En el final luego de un segmento de cinco puntos de Kinen, cuando los de Oberá pasaron al frente 71 a 73, llegó un triple de Labuckas, el goleador del partido para que pasara al frente el violeta 74 a 73. Tras ello Gallardo fue a la línea y convirtió uno de dos, por lo que el tablero marcaba 75 a 73, a falta de 12
segundos, pero Reizner con un doble mandó el partido a suplementario.
En los cinco adicionales, Costa abrió el desequilibrio con un triple al que Niebles le sumó dos, pero Labuckas y un triple de Gallardo volvieron a poner al frente al local 81 a 80. Mousquere devolvió gentilezas y dos libres de Gallardo establecieron el equilibrio en 83, y en el final Niebles con un doble y dos libres, al
que Kinen le agregó precisión desde la línea marcaron el quiebre para llegar al 84 – 90 final.
Labuckas con 32, Gallardo 23 y González con 21, se repartieron 76 de los 84 puntos del equipo eldoradense. Costa con 24 puntos y Reizner que aportó 18 tantos se destacaron por su efectividad en el ganador.
Fuente: De la Tribuna TV.
Comentarios recientes