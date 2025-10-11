La gran fiesta de los pescadores

Posadas ya vive una nueva edición de las 20 horas de Pesca, una de las competencias más emblemáticas del calendario náutico regional. Organizado por el club Pirá Pytá, el torneo celebra su 52ª edición este fin de semana, con la participación de más de 150 embarcaciones.
La largada oficial se realizará esta tarde a las 14 desde la estatua del comandante Andrés Guacurarí, sobre la Costanera capitalina, donde vecinos y turistas podrán disfrutar del tradicional espectáculo de cientos de lanchas surcando el Paraná.
“Invitamos a todos los vecinos de Posadas, porque es un lindo espectáculo que sólo se ve una vez al año”, expresó el presidente del club, Oscar Atanasio Bossi.
La competencia se disputa en modalidad embarcada por equipos de dos pescadores, abarcando el tramo desde el puente San Roque González de Santa Cruz en aguas abajo hasta el club Luz y Fuerza, en jurisdicción argentina.
“Será una pesca variada con devolución obligatoria, todas las piezas deben volver vivas al agua luego de la fiscalización. Ganará el equipo que logre capturar mayor cantidad de especies”, explicó Bossi.
En cuanto a la participación, el dirigente destacó el carácter regional del encuentro.
“Tenemos más de 100 embarcaciones ya inscriptas, pero faltan los equipos del interior, de Paraguay y de Brasil, que suelen anotarse al llegar. Creemos que vamos a cerrar con entre 150 y 160 embarcaciones, un número excelente para nosotros”.
Las inscripciones permanecen abiertas hasta hoy a las 18, en la sede del club (San Martín y Almafuerte), de 7 a 20. Cada equipo recibirá un kit con la remera oficial, gorra, yerba y productos de los patrocinadores.
Además de la competencia, la fiesta de los pescadores incluye un almuerzo de camaradería, sorteos, premiaciones y espectáculos musicales. “Mañana, tras finalizar la pesca a las 10, tendremos el almuerzo, los sorteos y la entrega de premios. Calculamos que cerca de las 16 estaremos sorteando la lancha Kaiser 540 con motor de 40 HP y trailer, el premio mayor de esta edición”, adelantó Bossi.
El presidente también destacó el apoyo de las empresas y socios que hacen posible el evento.
“Agradecemos a todos los sponsors que colaboran con regalos para los participantes. No pedimos un canon económico, sino donaciones, y este año logramos premios para casi todos los pescadores. Creemos que el 90% se va a llevar algo”.
Por último, Bossi subrayó el espíritu que distingue a las 20 horas de Pesca. “Esto no es sólo un torneo, es una gran fiesta familiar y deportiva. Vienen pescadores de distintos puntos del país y de países vecinos y todos disfrutan de la camaradería que se vive acá en el club. Ojalá el tiempo nos acompañe, porque estamos listos para vivir otra gran edición de esta tradicional competencia”.
