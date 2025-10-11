Alrededor de 4.300 atletas de toda la región dirán presente este domingo en una nueva edición de la Media Maratón Internacional de las Tres Fronteras, que unirá Paraguay, Brasil y Argentina en un trazado de 21 kilómetros.
La cita arrancará a las 6 frente a la Municipalidad de Ciudad del Este, cruzará por el Puente de la Amistad hacia Foz de Iguazú y continuará luego por el Tancredo Neves hasta Puerto Iguazú, con la meta en el Hito de la Triple Frontera.
Un dato no menor es que dirá presente la eldoradense Chiara Mainetti, campeona sudamericana de maratón en 2024 y actualmente quinta maratonista más rápida en la historia de Argentina, luego de completar en 2h30m49s la Maratón de Rotterdam, en Países Bajos, en abril último.
También será de la partida el tucumano Ezequiel Chavarría, quien representa a la Argentina a nivel mundial y logró un tiempo de 2h19m59s en la Maratón de Valencia, España.
La organización de la Media Maratón Internacional de las Tres Fronteras cuenta con el apoyo de las tres municipalidades involucradas.
Fuente: Primera Edición.
Comentarios recientes