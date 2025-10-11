Sebastián Galeano, la joya misionera que brilla en Banfield

Banfield se aseguró el futuro de una de las grandes promesas de sus divisiones inferiores con la firma del primer contrato profesional del mediocampista misionero Sebastián Galeano.
El futbolista, oriundo de Posadas, es considerado una de las joyas más importantes que emergen del predio de Luis Guillón.
Galeano, quien tiene 16 años, defiende la camiseta del “Taladro” desde el año 2023, en la presente temporada se destacó en la Categoría 2009, debutó en la Reserva que dirige Fernando Cinto y hasta fue convocado para integrar la Selección Argentina Sub-16 a cargo de Diego Placente.
Fue el presidente de Banfield, Matías Mariotto, quien confirmó la firma del contrato de esta joven promesa en diálogo con Código Banfield.
El mediocampista es una de las principales figuras de la Séptima División y ya acumula diez partidos en el equipo de Reserva de Cinto.
Se trata de un volante zurdo, hábil y de buena técnica, con capacidad para desempeñarse por ambas bandas. Su crecimiento en el último tiempo ha sido notorio, al punto que algunos estiman que podría ser sumado al plantel profesional en el mediano plazo.
El debut de Galeano en la Reserva se produjo el 6 de marzo en un empate sin goles ante Barracas Central por el Torneo Apertura, donde ingresó en el complemento y jugó 26 minutos.
En tanto, su primer partido como titular ocurrió hace menos de un mes, en el encuentro ante Defensa y Justicia por la primera fecha del Torneo Clausura. En aquella ocasión, el juvenil estuvo en cancha durante 63 minutos, cumpliendo una muy buena actuación.
La llegada de Sebastián Galeano al club del sur bonaerense se concretó en la temporada 2023, luego de ser seleccionado en las pruebas que Banfield realizó para nutrir a sus divisiones juveniles.
Rápidamente, el misionero comenzó a sobresalir por sus cualidades técnicas y a ser tenido en cuenta no solo en su categoría, Séptima, sino también en la división Reserva.
Hoy, a dos años de aquella prueba a la que llegó de la mano de su descubridor, Jorge López, el jugador sigue dando pasos firmes en busca de su máximo objetivo: debutar en la primera de Banfield y jugar en la Selección Argentina.
