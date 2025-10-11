Suspensiones y tensiones

El martes por la noche se dio a conocer el fallo del Tribunal de Penas de la Liga Posadeña en el que se suspendía a Gastón Molina como dirigente de la entidad del fútbol capitalino por el término de un año. Por supuesto que la medida generó, rápidamente, un revuelo y también tensiones.
A raíz de una presentación realizada al Consejo Directivo un mes atrás, el 8 de septiembre, en la que se adjuntaron declaraciones en medios de comunicación de Molina, el Tribunal de Penas definió la sanción luego de un mes de análisis.
El presidente del Departamento de Futsal FIFA de la Liga Posadeña no podrá ejercer cargos que tengan que ver con la liga por el término de un año, según el fallo del Tribunal de Penas.
“Habiéndose efectaudo un amplio análisis de los audios y videos acompañados (a la presentación), se concluye que la conducta observada configura una grave transgreción al Reglameto de Transgresiones y Pena, por el que se rigen las competiciones futbolísticas dentro de la Liga Posadeña de Fútbol”, explica el fallo.
También aclara los artículos por los cuales fue sancionado Molina y explica que “cabe señalar que el señor Molina no compareció ante este tribunal, pese a haber sido debidamente notificado, por lo que no ejerció su derecho de defensa”.
Se frenó el torneo Clausura
Luego de conocerse la suspensión a Molina, el Departamento de Futsal, con el apoyo de los equipos, decidió interrumpir el torneo Clausura a modo de protesta por la sanción al dirigente.
Si bien no hubo ninguna publicación oficial en las redes del departamento de Futsal, explicaron que los delegados fueron informados de la decisión.
Por su parte, desde la Liga Posadeña informaron que “el Consejo Directivo se reunirá el próximo martes para tratar la suspensión del presidente del Departamento de Futsal FIFA y resolver quién ocupará el cargo de manera interina o definitiva, a partir de esta sanción”.
La sanción generó sorpresa y, por su puesto, tensiones inevitables cuando suceden este tipo de situaciones.
“Es una pena que se haya llegado a esto”, se lamentó Marcelo Dei Castelli, presidente de la Liga Posadeña.
“No se presentó ante el Tribunal, que podría haberlo no sancionado”, explicó Dei Castelli y aclaró que “el Tribunal de Penas es independiente”.
“Soy respetusoso de las instituciones. Esta decisión la tomó el Consejo Directivo, que remitió las pruebas al Tribunal de Penas. (El procedimiento) Tuvo todos los pasos hasta la decisión”, especificó el presidente de la Liga.
Por otro lado, Dei Castelli valoró el trabajo realizado por Molina y deescató que “venía trabajando bien, no lo pongo en duda”, aunque fue claro: “Ante todo tiene que haber respeto”.
En cuanto a lo que pueda afectar la sancióna Molina la continuidad del fustsal posadeño, Dei Castelli expresó que “el Departameno de Futsal va a tener a otra persona. Porque falte una persona no puede frenar el futsal y vamos a garantizar el Nacional de Selecciones”.
Ese certamen será el primero de selecciones de ligas de futsal y Posadas será la sede del 21 al 26 de este mes.
El martes será una jornada clave para definir quién estará al frente del Departamento de Futsal de la Liga Posadeña.
Fuente: El Territorio.
