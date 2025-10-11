Tacurú va por el campeonato

La Comisión de Competencias del Torneo Regional de rugby del Nordeste programó la jornada final de los certámenes del NEA, que definirán a los campeones del “Súper 10” (Regional A) y del Ascenso (Regional B).
Ambos partidos se jugarán este sábado en cancha del club Aranduroga de Corrientes, que fue el ganador de la licitación para albergar, tanto a las semifinales del Súper 10 (se jugaron el sábado pasado) como a las finales de los dos torneos.
De acuerdo al programa establecido, Tacurú enfrentará a Caza y Pesca de Formosa este sábado desde las 14.30 en la cancha 2 del club “Cebra”, en partido que tendrá como juez principal al correntino Juan Zubieta.
La “Hormiga”, que hizo un gran campeonato y viene de dejar en el camino a Abipones de Chaco en semifinales, irá en busca de una nueva consagración.
Previamente, desde las 12.30 en cancha 2, el local Aranduroga definirá con CURDA de Paraguay el quinto puesto del Regional A.
La jornada sabatina en Aranduroga incluirá además otros dos partidos por el “Súper 10”, ambos a disputarse en la cancha principal (1). Allí, desde las 14.30, San José de Paraguay y Regatas Resistencia jugarán la definición por el tercer puesto, al tiempo que para las 16.30 está programada la gran final del Regional, entre CURNE de Resistencia y Taragüy de Corrientes.
Este trascendental partido será arbitrado por el posadeño Leandro Péker, quien el año pasado ya había sido el juez principal en la finalísima del Regional del NEA.
