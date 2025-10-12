Augsburger se quedó al margen de la final de Milán

Finalmente la dupla integrada por el posadeño Leandro Augsburger y Martín Di Nenno no pudo ayer en la semifinal del P1 de Milán y quedó al margen de la definición del torneo válido por el Circuito Mundial. Cayó 7-6 y 6-4 ante Federico Chingotto y el español Alejandro Galán.
Pese al golpe de perder el primer set en el tie break, Martín y Leo volvieron a la carga en el segundo set, que marchaba nivelado hasta el noveno juego. Como ocurriese en la primera manga, Chingotto y Galán elevaron el nivel para cerrarlo al servicio por 6-4.
Como viene siendo tendencia en esta gira europea, los número dos del mundo se medirán en la final a Agustín Tapia-Arturo Coello, primeros preclasificados.
Fuente: El Territorio.
